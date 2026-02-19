Messina è una delle città del Sud con più auto | alto anche il potenziale inquinante

Messina è una delle città del Sud più affollate di auto, evidenziando un alto rischio di inquinamento. Secondo un rapporto dell’Istat, nel 2024 il numero di veicoli circolanti in città rimane elevato, contribuendo a livelli inquinanti ancora preoccupanti. Nonostante si registri una diminuzione nel potenziale inquinante rispetto agli anni passati, le auto continuano a rappresentare un problema concreto per l’ambiente locale. La presenza di molte vetture fa sì che l’aria in città resti compromessa, anche con le recenti politiche di limitazione.

Il potenziale inquinante delle auto è in calo, ma ancora alto nel Mezzogiorno. Lo rileva l'Istat in un report sul parco veicolare, riferito al 2024, anno in cui il valore nazionale dell'indice del potenziale inquinante è 109,9. Tra i comuni capoluogo di provincia - riporta Agi - che hanno superato quota 120 al Sud Italia c'è anche Messina, seguita da altri 22 centri del Mezzogiorno. La città dello Stretto insieme a Catania, Napoli, Reggio Calabria e Cagliari, inoltre, presenta condizioni più sfavorevoli e risultano più esposte alla pressione ambientale del traffico. Alto anche il livello di motorizzazione, che si riferisce al numero di veicoli ogni 1000 abitanti e che a Messina tocca quota 698.🔗 Leggi su Messinatoday.it

