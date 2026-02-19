Merz boccia il caccia europeo | Parigi ha necessità diverse

Friedrich Merz ha criticato il progetto del caccia europeo, sostenendo che Parigi ha esigenze diverse. Il cancelliere tedesco ha chiarito che la Germania non ha intenzione di partecipare al programma Future Combat Air System (Fcas), avviato nel 2017 da Germania, Francia e Spagna. La sua posizione deriva dalla percezione di divergenze strategiche tra i paesi coinvolti, in particolare sulle caratteristiche e le priorità del nuovo velivolo. Merz ha poi sottolineato che il progetto rischia di rallentare gli sviluppi militari tedeschi e di complicare la collaborazione.

Il futuro del supercaccia europeo di nuova generazione, da tempo in dubbio, è sempre più in bilico. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso, infatti, forti riserve sul Future Combat Air System (Fcas), il programma avviato nel 2017 da Germania, Francia e Spagna per sviluppare un sistema aereo da combattimento destinato a sostituire, a partire dal 2040, gli Eurofighter tedeschi e i Rafale francesi. In un’intervista rilasciata al podcast tedesco Machtwechsel, Merz ha parlato apertamente di "problemi" nel campo dei requisiti, mettendo in luce divergenze strategiche tra Berlino e Parigi. "I francesi hanno bisogno, nella prossima generazione di caccia, di un aereo in grado di trasportare armi nucleari e di operare da una portaerei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

