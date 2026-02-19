Merz affonda lo SCAF | Berlino scarica il caccia franco-tedesco e guarda al GCAP con Italia e Regno Unito

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha deciso di abbandonare il progetto del caccia franco-tedesco-spagnolo SCAF, accusando difficoltà di coordinamento tra i paesi coinvolti. La cancellazione di questa iniziativa rappresenta una svolta nelle strategie militari di Berlino, che ora si concentra sul Future Combat Air System (GCAP), in collaborazione con Italia e Regno Unito, annunciata durante un incontro a Berlino. La decisione di Merz nasce da divergenze sui costi e sulla tecnologia, e apre nuovi scenari per la difesa europea. La questione sarà al centro di future discussioni tra i partner europei.

Nella giornata di mercoledì 18 febbraio, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha molto probabilmente messo la parola fine allo SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), il caccia di sesta generazione franco-tedesco-spagnolo. “I francesi hanno bisogno di un aereo con capacità nucleare nella prossima generazione di aerei da combattimento, noi non ne abbiamo bisogno nella Bundeswehr tedesca in questo momento”, ha dichiarato Merz a Machtwechsel, un podcast politico tedesco, come riportato dal Financial Times. “Ora sorge la domanda: abbiamo la forza e la volontà di costruire due aerei per questi due diversi profili di requisiti oggettivi, o solo uno?” ha proseguito il cancelliere, aggiungendo che “la Francia vuole costruire solo una cosa e vuole allinearla praticamente alle specifiche di cui ha bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

