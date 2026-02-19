Meretricula di Roberta Savelli | presentazione a Book at Home in casa MdS

Meretricula di Roberta Savelli ha attirato l’attenzione durante l’evento “Book at Home in casa MdS” a Vecchiano, dove si è parlato del suo romanzo storico. La scrittrice ha spiegato come il libro, scritto come una confessione, svela le emozioni di personaggi che vivono nel Rinascimento, tra passioni e ambizioni. L’autrice ha anche condiviso dettagli sulla ricerca storica che ha affrontato per ricostruire i dettagli dell’epoca. La presentazione ha coinvolto un pubblico curioso, interessato a scoprire le ambientazioni dell’opera.

Vecchiano (PI), 19 febbraio 2026 – MdS Editore ospita un nuovo appuntamento di "Book at Home in casa MdS" con la presentazione del romanzo "Meretricula" di Roberta Savelli, un intenso romanzo storico in forma di confessione che conduce il lettore nel cuore del Rinascimento, tra desiderio, vergogna, ambizione e potere. Protagonista è Francesca Ordeaschi, "meretricula" per la voce crudele di Roma: una donna che conosce il peso dei nomi e la violenza delle etichette, ma anche la possibilità - dolorosa e luminosa - di riscrivere il proprio destino. Dalla Venezia dei bassifondi alla Roma dei papi, la storia attraversa giardini e stanze affrescate, tra il fascino e la ferocia di un'epoca in cui Agostino Chigi, banchiere potentissimo, diventa insieme promessa e condanna.