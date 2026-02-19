Mercedes domina in F1 ma la realtà dei motori nasconde verità inaspettate

Mercedes si conferma leader in F1, ma nuove regole sui controlli tecnici rischiano di cambiare gli equilibri. La proposta di regolamento, attualmente in discussione, mira a intensificare le verifiche sui motori e sul rapporto di compressione. Questo cambiamento potrebbe portare a controlli più frequenti e rigorosi durante le gare. I team si preparano a rispondere alle nuove richieste, che potrebbero influenzare le strategie di gara. La decisione finale si attende nelle prossime settimane.

Una svolta regolamentare sta definendo i confini delle verifiche tecniche nel paddock: si muove una proposta che riguarda il controllo del rapporto di compressione delle power unit a temperatura di esercizio, con l’obiettivo di stabilire criteri chiari e confrontabili tra i diversi costruttori. L’attenzione è rivolta a condizioni di caldo estremo e all’impatto sui tempi di omologazione, sulle strategie di sviluppo e sull’equilibrio competitivo tra le squadre. Il percorso regolamentare in discussione promette di fornire riferimenti concreti, riducendo l’ambiguità e guidando le scelte tecniche in vista della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

