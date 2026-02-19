Merate Jazz 2026
Merate Jazz 2026 si svolge dal 26 febbraio al 1° marzo, portando musica dal vivo nel centro cittadino. La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, invita artisti locali e internazionali a esibirsi in vari locali e piazze. Quest'anno, il festival si concentra sulla promozione del jazz accessibile a tutti, coinvolgendo anche giovani musicisti. Le serate prevedono concerti, jam session e incontri con i musicisti. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della zona.
Dal 26 febbraio al 1° marzo la città brianzola si anima con "Merate Jazz". Torna così l'evento il cui slogan è "Il jazz che parla a tutti". Ogni giorno spazio a un concerto di artisti che spazieranno in quel vastissimo territorio rappresentato da un genere musicale che ha fatto la storia. Le esibizioni si terranno all'Auditorium Spezzaferri, a Villa Confalonieri e a Villa dei Cedri. L'ingresso è libero.🔗 Leggi su Leccotoday.it
