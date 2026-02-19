Meno raid un po’ meno fame Gaza in cerca del suo Ramadan
Il Ramadan arriva a Gaza, dove il conflitto ha ridotto i raid a un numero minore, ma non ha alleviato la fame. La popolazione cerca di rispettare le tradizioni, anche tra le macerie e le difficoltà quotidiane. Le famiglie si riuniscono per condividere pasti semplici, mentre le difficoltà di approvvigionamento alimentare continuano a pesare. La situazione resta fragile, con poche speranze di miglioramento a breve termine. In questa terra martoriata, il Ramadan si vive tra speranze e sofferenze.
Palestina Le famiglie di Gaza sono ancora divise, le moschee distrutte. Dai valichi entrano i tir commerciali: i prodotti che tornano hanno costi impossibili. Ma riappaiono le luci e la speranza Il Ramadan è arrivato a Gaza assediata. Il resto del mondo lo accoglie con gioia e festeggiamenti, noi lo salutiamo con un dolore e una sofferenza indescrivibili. A ogni nuovo sorgere del sole, il richiamo alla preghiera si mescola ai ricordi dei bombardamenti e i nostri cuori rimangono appesantiti dalla paura di perdere i nostri cari e dal desiderio di giorni più tranquilli.
Meno camion per Gaza, meno aiuti ai civiliQuesta mattina a Rafah, la situazione si fa sempre più tesa.
