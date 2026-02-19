Meno edicole e quartieri scoperti | chiusa nel cassetto una misura per il rilancio

A causa della chiusura di molte edicole, Lecce vede sempre meno punti vendita nella città. La causa principale è il calo di clienti e i guadagni insufficienti che spingono molti esercenti a chiudere. Per mesi, l’amministrazione ha valutato una proposta per riattivare questa rete commerciale, ma ancora non è stata approvata. La misura avrebbe aiutato gli edicolanti a trovare nuove fonti di reddito e a mantenere aperte le loro attività. La decisione definitiva resta in sospeso, lasciando la situazione invariata.

Il consigliere di minoranza Marco De Matteis ha ricordato che è trascorso più di un anno dalla presentazione della proposta per installare schermi per messaggi commerciali e istituzionali La misura nasce in un contesto locale segnato da una contrazione evidente: alla fine degli anni Novanta in provincia si contavano circa seicento punti vendita di giornali, oggi sono circa la metà; nel capoluogo - secondo quanto riferito in una recente commissione consiliare dal referente locale del Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (Sinagi) - si è passati da una novantina a poco più di quaranta. Numeri che descrivono una crisi profonda del settore: interi quartieri sono ormai quasi privi di rivendite, il che comporta anche un progressivo indebolimento del servizio di prossimità.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: L'economista Rossi e la ricetta per il rilancio dell'Italia: “Meno tasse, meno spesa e meno pubblico”

Editoria, Marotta (Sce): presentata mozione per rilancio edicoleIl consigliere regionale Marotta della Sce ha presentato una mozione per rilanciare le edicole nel Lazio, sottolineando la perdita di decine di punti vendita negli ultimi anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.