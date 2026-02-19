Meno edicole e quartieri scoperti | chiusa nel cassetto una misura per il rilancio
A causa della chiusura di molte edicole, Lecce vede sempre meno punti vendita nella città. La causa principale è il calo di clienti e i guadagni insufficienti che spingono molti esercenti a chiudere. Per mesi, l’amministrazione ha valutato una proposta per riattivare questa rete commerciale, ma ancora non è stata approvata. La misura avrebbe aiutato gli edicolanti a trovare nuove fonti di reddito e a mantenere aperte le loro attività. La decisione definitiva resta in sospeso, lasciando la situazione invariata.
Il consigliere di minoranza Marco De Matteis ha ricordato che è trascorso più di un anno dalla presentazione della proposta per installare schermi per messaggi commerciali e istituzionali La misura nasce in un contesto locale segnato da una contrazione evidente: alla fine degli anni Novanta in provincia si contavano circa seicento punti vendita di giornali, oggi sono circa la metà; nel capoluogo - secondo quanto riferito in una recente commissione consiliare dal referente locale del Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia (Sinagi) - si è passati da una novantina a poco più di quaranta. Numeri che descrivono una crisi profonda del settore: interi quartieri sono ormai quasi privi di rivendite, il che comporta anche un progressivo indebolimento del servizio di prossimità.🔗 Leggi su Lecceprima.it
