Mendez | Abbiamo il massimo con le risorse attuali

Mendez spiega che la squadra ha raggiunto il massimo con le risorse a disposizione, evidenziando la determinazione del gruppo. La nazionale ha ottenuto risultati importanti nelle ultime partite di volley internazionale, grazie anche alla crescita dei giovani talenti. Durante le ultime giornate, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni e hanno contribuito a portare punti fondamentali. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, cercando di mantenere alta la motivazione e consolidare il proprio livello. L’obiettivo è migliorare ancora le prestazioni in vista degli impegni futuri.

Le ultime giornate hanno offerto emozioni intense e risultati significativi nelle principali competizioni continentali di pallavolo. Tra qualificazioni, eliminazioni e incontri decisivi, le formazioni italiane sono state protagoniste di prestazioni evidenti e sfide avvincenti. Di seguito, un'analisi dettagliata delle tappe più importanti che hanno segnato questa fase della stagione agonistica. La formazione dell’Allianz Milano ha conquistato la qualificazione alla fase successiva della Challenge Cup assicurandosi i primi due set contro il team polacco, il Norwid. La squadra lombarda ha risposto con solidità e determinazione, portando a casa il risultato che consente di accedere alla semifinale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Mendez: "Abbiamo il massimo con le risorse attuali Soli e Mendez in finale Coppa Italia: "Giocheremo al massimoDomenica 8 febbraio alle 18:00, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si gioca la finale della Coppa Italia 2026. Trotta Bus non paga le tredicesime, ci pensa il Comune: “Abbiamo le risorse”Il Comune ha annunciato di coprire direttamente le tredicesime dei dipendenti di Trotta Bus, in assenza di pagamento da parte dell’azienda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: BTS Arena, il post partita. Mendez: Non una bella partita ma il risultato conta; Trento-Grottazzolina 3-2. Lavia e Laurenzano: Forse abbiamo sottovalutato l’impegno. Mendez: C’è stanchezza. Pallavolo SL - Lavia, Laurenzano e Mendez: "Abbiamo raddrizzato la partita, non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto" x.com Volpi Donna. . Pillole di stile Volpi Donna Vi racconto un nuovo brand Mariana Mendez Clicca sul video l’icona PRODOTTI per info prezzi e disponibilità facebook