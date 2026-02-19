Meloni s’indigna per Quentin Macron rabbioso | L’Italia non s’intrometta Palazzo Chigi lo seda così…

Il presidente francese Emmanuel Macron si è infuriato dopo la morte di Quentin Deranque, un attivista di destra, e ha dichiarato che l’Italia non dovrebbe interferire. Macron ha espresso il suo sdegno in modo molto forte, aggiungendo che solo i francesi possono commentare la vicenda. La posizione di Macron ha suscitato reazioni in Italia, dove il governo di Meloni ha risposto con fermezza, ricordando che ogni paese ha il diritto di esprimere solidarietà. Palazzo Chigi ha quindi deciso di limitare i commenti ufficiali sulla questione.

Davvero una brutta idea, quella del presidente francese, Emmanuel Macron, che dopo essersi personalmente indignato per la vile uccisione dell'attivista di destra, Quentin Deranque, ha deciso che l'esclusiva dell'indignazione spettasse solo a se stesso, al massimo ai francesi, ma non qualsiasi altro premier. Ecco perché, con la permalosità di un pittbull a cui hanno calpestato la zampa, manco un linciaggio a un francese fosse una roba personale, ha perso una buona occasione per tacere e ha attaccato Giorgia Meloni. La sua colpa? Ieri la premier sui social aveva definito l'omicidio di Deranque "una ferita per l'intera Europa", sottolineando che il giovane era stato "aggredito da gruppi riconducibili all'estremismo di sinistra". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni s'indigna per Quentin, Macron rabbioso: "L'Italia non s'intrometta". Palazzo Chigi lo "seda" così… Macron contro Meloni: "Non commenti ciò che sta accadendo altrove". Lo "stupore" di Palazzo ChigiEmmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi in altri paesi, a causa delle sue dichiarazioni sulla morte di Quentin Deranque.