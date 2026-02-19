Meloni sfida la magistratura | Pd accusa a rischio stabilità

Il Partito Democratico ha accusato il governo Meloni di mettere a rischio le istituzioni, a seguito delle dichiarazioni della Presidente. Meloni ha risposto sfidando la magistratura, definendo le critiche come ingiuste e infondate. La polemica si accende in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, con il Pd che mette in discussione le scelte del governo e la loro influenza sulla separazione dei poteri. La tensione tra politica e giustizia cresce mentre si avvicinano le consultazioni popolari.

Referendum: Il Pd Accusa Meloni di Messa a Rischio delle Istituzioni. Il Partito Democratico ha intensificato le critiche al governo Meloni in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, sollevando preoccupazioni riguardo a possibili conseguenze sulla stabilità delle istituzioni e sull’indipendenza della magistratura. L’iniziativa, culminata in un incontro alle Industrie Fluviali nel quartiere Ostiense di Roma, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi percepiti legati alla riforma costituzionale, al cosiddetto “premierato” e alla legge elettorale. Al centro del dibattito, le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu Catanzaro: PD allerta su rischio commissariamento per raccolta firme centrodestra. Stabilità a rischio?Il Partito Democratico di Catanzaro mette in allerta i cittadini, parlando di un possibile commissariamento del Comune. Meloni dice che sulla sicurezza “serve un approccio più duro” e accusa ancora la magistraturaGiorgia Meloni torna a chiedere un approccio più duro sulla sicurezza, dopo aver approvato il decreto sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meloni non si astiene e attacca: Dai giudici decisioni assurde; Meloni, la sfida per il Sì al referendum per blindare il governo: E non farò come Renzi; Così la premier sfida anche il Colle; Marina Berlusconi sfida le toghe: Stop al mercato delle nomine. La maratona di Forza Italia davanti alla Cassazione. Il caso Rackete, la magistratura: ora la premier Meloni abbassa i toniLa presidente del Consiglio n tivvù stavolta glissa sulle nuove sentenze a favore di due Ong. Salvini invece attacca ancora: «Certi giudici non fanno il ... avvenire.it Meloni sfida i giudici senza nominare il referendum: la strategia segreta per evitare l’effetto RenziRetroscena esclusivo: Giorgia Meloni lancia l’offensiva contro la magistratura senza mettere la faccia sul referendum. La strategia studiata con Mantovano, Fazzolari e Arianna per evitare lo scontro d ... tag24.it Meloni, Conte o Vannacci Il podio dei leader si spacca: la fermezza di governo della Meloni sfida il campo largo di Conte e la nuova destra "controcorrente" di Vannacci. Mentre Palazzo Chigi difende i conti, il M5S attacca sul carovita e il Generale promet facebook La sfida di Meloni: competitività contro la speculazione green x.com