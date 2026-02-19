Meloni | parole Mattarella giuste e doverose Csm fuori da diatriba politica

Il presidente Meloni ha commentato le parole di Mattarella, definendole giuste e doverose, e ha sottolineato che il Csm deve restare fuori dalle polemiche politiche. La sera prima, i due avevano condiviso un incontro per celebrare i Patti lateranensi. Meloni ha precisato di non aver più parlato con il capo dello Stato nelle ore successive, ma ha assicurato che il tema del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura resta centrale. La discussione continua con attenzione sul ruolo delle istituzioni.

Roma, 19 feb. (askanews) – "Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore. Ci eravamo visti la sera prima nel tradizionale incontro di anniversario dei Patti lateranensi. Ho trovato le parole del presidente giuste, direi anche doverose. Penso che sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni. Penso che sia stato anche giusto il passaggio nel quale il presidente della Repubblica dice anche che è importante che un'istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a Sky Tg24.