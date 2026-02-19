Meloni la picconatrice Video contro i pm chiede a Nordio più durezza ma si contraddice Referendum militarizzato
Il video di Meloni che critica i pm e chiede a Nordio una fermezza maggiore ha attirato molte critiche. La premier si contraddice quando poi difende le sue posizioni, creando confusione. Nel frattempo, il referendum sulla presenza militare si avvicina e accende il dibattito pubblico. La visita di Mattarella al plenum del Csm, la prima in oltre dieci anni, ha suscitato attenzione e discussioni sui poteri e le decisioni di vertice. La situazione politica si fa sempre più complessa e tesa.
Sono speculari: Mattarella fa il plenum e Meloni riempie il vacuum. Attenti, la visita del capo dello Stato al plenum del Csm, la prima in undici anni, la richiesta “di abbassare i toni”, non è una semplice visita e l’ordine di Meloni al partito, la batteria, il non si “commenta Mattarella”, è la classica dissimulazione onesta. E’ iniziata ufficialmente la campagna referendaria a colpi di video e Meloni, per il secondo giorno di fila attacca i magistrati. Contesta una nuova sentenza che impone allo stato italiano di risarcire la ong di Carola Rackete con 76 mila euro e dice che il compito delle toghe è “premiare chi si vanta di non rispettare la legge, una decisione che lascia senza parola”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Bettini si rimangia la parola sul referendum: “Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.
Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toni. La reazione di Nordio – VideoSergio Mattarella si presenta al Csm per la prima volta in qualità di presidente della Repubblica e chiede di ridurre i toni nel dibattito sulla giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
