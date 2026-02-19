Meloni a Sanremo la notizia è clamorosa
Giorgia Meloni potrebbe partecipare al Festival di Sanremo, causando sorpresa tra gli spettatori. La notizia, diffusa da La Stampa, suggerisce che la premier potrebbe essere presente tra il pubblico della prima serata. La sua presenza si aggiunge a un’edizione che già promette sorprese, con molti fan in attesa di vederla dal vivo. La possibile visita di Meloni al Teatro Ariston ha già acceso discussioni sui social e tra i giornalisti. La notizia rimane ancora da confermare ufficialmente.
Potrebbe esserci anche Giorgia Meloni tra il pubblico del Festival di Sanremo nella prima serata. L’indiscrezione, rilanciata da La Stampa, accende i riflettori su una possibile presenza della premier all’ Teatro Ariston, cuore pulsante della kermesse canora più amata dagli italiani. Secondo quanto trapela, la presidente del Consiglio starebbe valutando di assistere allo show dalle prime file, accompagnata dalla figlia Ginevra. Un’apparizione che avrebbe inevitabilmente un forte impatto mediatico, considerato il peso politico e simbolico dell’evento. Sul palco, a guidare la nuova edizione, ci sarà Carlo Conti, affiancato da tre volti di primo piano dello spettacolo italiano e internazionale: Laura Pausini, Tiziano Ferro e Can Yaman. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Notizia clamorosa, ecco chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti: nome amatissimo, pubblico in delirio
Vittorio Sgarbi, la notizia clamorosa dal tribunaleVittorio Sgarbi torna sotto i riflettori del tribunale.
CLAMOROSO a Sanremo: Laura Pausini ESPULSA per l’amicizia con Giorgia Meloni!
Argomenti discussi: La rinuncia a Sanremo, le parole di Meloni: come il caso Pucci ha incendiato la politica; Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche e Giorgia Meloni interviene. Cosa è successo; Meloni contro i cortei: Nemici dell’Italia. E attacca su Sanremo; Rula Jebreal: Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa.
Sanremo 2026, Meloni valuta la presenza alla prima del Festival. La premier ne sta parlando con Carlo Conti, ma...Il Festival di Sanremo 2026 ormai è veramente alle porte, ultimi giorni di Olimpiadi di Milano-Cortina e poi l'attenzione mediatica (italiana) si concentrerà sull'Ariston. Carlo Conti sta prendendo le ... affaritaliani.it
Caos in Rai, Petrecca si dimette e Giorgia Meloni va a Sanremo: scoppia la polemicaGiorgia Meloni e Paolo Petrecca stanno facendo discutere per due decisioni che riguardano la tv di Stato: ecco di cosa si tratta. donnapop.it
È possibile che la premier Giorgia Meloni, nella serata d’apertura di Sanremo 2026, possa essere seduta in prima fila all’Ariston. facebook
Giorgia Meloni si occupa della scaletta di Sanremo ma non trova il tempo di venire in Parlamento per le tasse, le pensioni, la sicurezza. Ritrova la favella solo per attaccare la sinistra. Vi sembra normale Per me qualcosa non torna… x.com