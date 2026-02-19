Giorgia Meloni ha partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina come tifosa appassionata, incitando le atlete italiane di short track con entusiasmo. La premier ha applaudito e gridato di gioia quando le azzurre hanno conquistato le medaglie, dimostrando il suo sostegno diretto agli sportivi. Durante l’evento, ha promesso una tutina speciale per le atlete italiane, scatenando l’attenzione dei presenti. La sua presenza tra il pubblico ha portato un’atmosfera di calore e vicinanza, mostrando un lato diverso del suo impegno politico.

C’è chi le Olimpiadi le guarda col manuale del politicamente corretto in mano, pronta a misurare il grado di inclusività di ogni fiocco di neve, e chi, come Giorgia Meloni, le vive con la passione e la partecipazione di chi sta sugli spalti e tifa e incoraggia i propri atleti in gara. E allora, al Forum di Assago, per la finale della staffetta femminile di short track, la premier non ha solo “presenziato”. Ha sofferto, ha incitato e, infine, è scattata in piedi quando le nostre ragazze hanno artigliato un argento che profuma di leggenda. Meloni a Milano-Cortina, la partecipazione appassionata dagli spalti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni a Milano-Cortina in veste di “tifosa” incita e applaude le azzurre da medaglia nello short track… e la promessa di una tutina (video)

Milano Cortina, Meloni in piedi applaude le azzurre dello short trackGiorgia Meloni ha applaudito in piedi le atlete italiane dello short track, dopo la vittoria delle azzurre nella staffetta dei 3000 metri a Milano Cortina.

Meloni, show a Milano Cortina: tifa, applaude e Fontana le promette una tutinaGiorgia Meloni ha partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove ha seguito con entusiasmo la staffetta femminile di short track e ha applaudito l’Italia che ha conquistato un argento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.