Mega Belgrado domina l' OKK Suigo protagonista nella Coppa Korac

Mega Belgrado ha vinto contro OKK, a causa di una prestazione di squadra molto intensa. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando Mega ha messo a segno un parziale decisivo. Suigo si è distinto come protagonista, segnando punti importanti e mantenendo alta la concentrazione. La squadra di Belgrado ha mostrato grande determinazione e capacità di reagire alle difficoltà. La vittoria permette a Mega di avanzare alle semifinali della Coppa Korac, lasciando OKK con molte considerazioni da fare.

Una sfida di alto livello ha definito l'esito dei quarti di finale della Coppa Korac, offrendo una dimostrazione di solidità e di concentrazione da parte del Mega contro l'OKK Belgrado. L'andamento dell'incontro ha premiato la squadra ospite, capace di imporre il ritmo fin dai primi minuti e di gestire con efficacia le fasi chiave. Nel confronto valevole per i quarti di finale della Coppa Korac, il Mega ha chiuso 100-79 sull'OKK Belgrado, costruendo un allungo già durante la prima metà e consolidando il gap nel secondo tempo. L'esecuzione offensiva ha sfruttato diverse soluzioni, supportate da rotazioni che hanno coinvolto vari reintegri del roster.