Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia seconda per ora c’è margine sulle inseguitrici

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato diverse medaglie nelle prime giornate di gare. La causa di questa posizione favorevole deriva dalle buone prestazioni degli atleti italiani nelle discipline invernali, come il biathlon e lo sci alpino. Venerdì 6, la cerimonia di apertura ha dato il via ufficiale alla competizione, mentre le prime medaglie sono state assegnate già il giorno seguente. La squadra italiana punta a mantenere questa posizione nelle prossime settimane.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, grazie ai successi di alcuni atleti durante le prime gare.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

