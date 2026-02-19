Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia seconda gli USA sono ormai in scia

L’Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver conquistato diverse medaglie nelle prime gare. La causa di questa performance positiva è la forte determinazione degli atleti italiani, che hanno ottenuto risultati sorprendenti fin dall’inizio della competizione. Le gare di sci alpino e biathlon hanno visto i nostri rappresentanti salire sul podio, attirando l’attenzione del pubblico. La presenza di pubblico sugli impianti aumenta di giorno in giorno, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. La competizione prosegue con molte sfide ancora da affrontare.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

