Meda tampona donna incinta e fugge | trovate cocaina e marijuana nell’auto abbandonata

A Meda, un incidente tra un'auto e una donna incinta di 33 anni si è concluso con la fuga del conducente. L’uomo ha urtato la donna in via Indipendenza e poi è scappato lasciando l’auto abbandonata. La vettura è stata trovata con cocaina e marijuana a bordo. La donna è rimasta illesa, ma la scena ha allarmato i passanti. Gli agenti stanno ora cercando il responsabile, che si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda ha acceso l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Meda, tampona donna incinta e fugge: trovate cocaina e marijuana nell’auto abbandonata Leggi anche: Tampona l'auto guidata da una donna incinta e scappa: si cerca il pirata (con la droga nell'auto) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meda, tampona donna incinta e fugge: trovate cocaina e marijuana nell’auto abbandonata; Tampona l'auto guidata da una donna incinta e scappa: si cerca il pirata (con la droga nell'auto); Tampona un’auto con una donna incinta e fugge: caccia al pirata, nell’auto droga; Tamponata, insegue l’auto aggiornando la polizia locale di Meda: il pirata fugge, ma lascia la droga. Meda, tampona donna incinta e fugge: trovate cocaina e marijuana nell’auto abbandonataPaura nel pomeriggio di martedì a Meda, dove una donna incinta di 33 anni è stata tamponata da un’auto in via Indipendenza. Dopo l’impatto, il conducente ... ilnotiziario.net Tampona una donna incinta e scappa a piedi: sull’auto aveva cocaina e marijuanaTampona una donna incinta e scappa: nell'abitacolo gli agenti della Polizia Locale di Meda hanno trovato cocaina e marijuana. primamonza.it