MecSpe 2026 Parma porta 16 aziende tra le eccellenze regionali

A causa della forte richiesta, Parma presenterà 16 aziende all’edizione 2026 di MecSpe, la fiera dell’industria manifatturiera italiana. Tra le imprese partecipanti, molte sono specializzate in tecnologie di automazione e lavorazioni di precisione. La partecipazione si concretizza in un’area dedicata alle eccellenze regionali, dove le imprese parmigiane mostreranno nuovi prodotti e soluzioni innovative. La manifestazione si svolgerà dal 4 al 6 marzo a BolognaFiere, attirando visitatori e operatori del settore da tutta Italia.

Dal 4 al 6 marzo a BolognaFiere, le imprese locali mettono in mostra innovazione, tecnologia e qualità, confermando il ruolo di Parma nella manifattura emiliano-romagnola Saranno 16 le aziende parmigiane tra le 330 provenienti da tutta l'Emilia-Romagna a partecipare a MecSpe 2026, la fiera dedicata all'industria manifatturiera italiana in programma dal 4 al 6 marzo a BolognaFiere. Dopo Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma si conferma una realtà produttiva attiva e innovativa, portando sul palco bolognese le eccellenze locali in tecnologie di produzione, filiere industriali e competenze specialistiche.