Maxi nevicata di febbraio in Valsassina

Una pesante nevicata ha colpito la Valsassina giovedì mattina, causando accumuli di diversi centimetri. La causa è la perturbazione proveniente dal Nord che ha portato neve intensa e persistente. A Ballabio, un drone ha ripreso il paesaggio imbiancato, con case e strade nascoste sotto uno spesso manto bianco. Le scuole sono state chiuse e molte strade sono diventate difficili da percorrere. La nevicata continua a interessare tutta la zona, creando disagi nelle prime ore del giorno.

Il drone in volo a Ballabio, in provincia di Lecco, nella tarda mattinata di giovedì mostra la fitta nevicata in corso nelle ultime ore nella zona. Quasi l'intero Trentino Alto Adige è interessato da nevicate nella mattinata di giovedì 19 febbraio. I fiocchi stanno cadendo anche a quote basse. Nelle immagini, la copiosa nevicata che si sta registrando a Levico Terme.