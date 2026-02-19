Maurizio Casagrande torna con La Prova del Nove

Maurizio Casagrande torna in scena con “La Prova del Nove”, uno spettacolo che combina musica e teatro. La causa di questo ritorno è la volontà di proporre un nuovo progetto che unisce il suo talento di attore e musicista. Lo spettacolo, scritto e diretto da lui stesso, porta in scena una storia originale con canzoni dal vivo e scene divertenti. Casagrande ha scelto di coinvolgere un cast di giovani artisti per rendere tutto ancora più vivo e spontaneo. Lo spettacolo debutterà questa settimana in teatro.

Cosa: La Prova del Nove, il nuovo spettacolo musicale e teatrale scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande.. Dove e Quando: Debutto nazionale il 27 dicembre 2025 a Foggia, con tour nelle principali città italiane per tutto il 2026.. Perché: Una commedia brillante che fonde musica dal vivo, sketch e satira sul mondo dello spettacolo, concepita come un "antidoto" alla routine quotidiana.. L'attesa è finita per i fan di uno dei volti più iconici della commedia partenopea contemporanea. Maurizio Casagrande, artista poliedrico capace di spaziare con disinvoltura dal cinema al teatro d'autore, si prepara a calcare nuovamente le scene con la sua ultima fatica creativa: La Prova del Nove.