Matteo Bobbi | Carlo Vanzini sarà al suo posto a Melbourne La Ferrari SF-26 è una macchina nata bene

Matteo Bobbi ha spiegato che Carlo Vanzini tornerà a commentare il GP di Melbourne, a causa della sua assenza temporanea. Durante un’intervista, il volto tecnico di Sky Sport ha parlato della stagione 2026, sottolineando che la Ferrari SF-26 si è rivelata molto promettente fin dai test. Bobbi ha anche commentato le strategie di gestione dell’energia e ha commentato il caso Mercedes, rassicurando gli appassionati sul ritorno di Vanzini alle telecronache. La nuova stagione si avvicina e i tifosi attendono con curiosità le prime gare.

Il volto tecnico della Formula 1 su Sky Sport, Matteo Bobbi, in un'intervista esclusiva a Fanpage fa il quadro della prestagione della F1 2026 tra test, aspettative e nuovo regolamento tecnico: Ferrari SF-26 "nata bene", gestione energia, caso "trucco" Mercedes e rassicurazioni sul ritorno in telecronaca di Carlo Vanzini.