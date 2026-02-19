Mattarella e il blitz al Csm anche Nordio approva

Il presidente Mattarella ha visitato ieri il Csm per accompagnare un blitz deciso a causa di una serie di irregolarità riscontrate nelle nomine. La visita ha spinto il ministro Nordio a esprimere il suo consenso, sottolineando l’importanza di un accurato controllo. La riunione si è concentrata su pratiche di trasferimento e incarichi extragiudiziari, spesso oggetto di polemiche. La presenza del capo dello Stato ha rafforzato la volontà di rivedere alcune procedure interne. L’incontro si è concluso con l’approvazione di nuove linee guida.

Quella di ieri mattina al Csm doveva essere una seduta ordinaria sotto ogni punto di vista. Solito elenco di magistrati che chiedono di poter svolgere incarichi extragiudiziari, trasferimenti per motivi di salute, carrellate di nomine e altre pratiche. Sarà ricordata per qualcosa di molto diverso: la prima volta che Sergio Mattarella si presenta in una riunione simile. Da lì, a poco più di un mese dal voto, il capo dello Stato ha chiesto di abbassare i toni. Un intervento rivolto a tutti, anche se nelle sue parole - senza citarlo espressamente - c'è un pensiero particolare per Carlo Nordio, che nei giorni scorsi aveva accusato il Consiglio superiore della magistratura, del quale il capo dello Stato è presidente, di aver creato «un sistema paramafioso».