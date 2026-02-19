Mattarella chiede di abbassare i toni E la sinistra lo tira per la giacca

Il presidente Sergio Mattarella ha chiesto di ridurre i toni dello scontro politico, dopo le tensioni cresciute negli ultimi mesi. La richiesta arriva mentre la sinistra cerca di coinvolgerlo in una questione di nomine giudiziarie, spingendolo a intervenire. Per la prima volta in oltre dieci anni, Mattarella ha presieduto una riunione del Consiglio superiore della magistratura, una decisione che ha sorpreso molti osservatori. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui temi di autonomia e equilibrio istituzionale, mentre si discute di future nomine politiche.

Per la prima volta in undici anni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiede una riunione del Csm. Una visita che ha un obiettivo preciso: abbassare i toni dello scontro sul referendum. «Avverto – dice il primo inquilino del Colle – la necessità di rinnovare, con fermezza, l'esortazione al rispetto vicendevole, in qualsiasi momento». Un chiaro appello, dunque, sia alla politica che alla magistratura. Lo stesso organo di autogoverno dei togati, a suo parere, «non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori». Nonostante ciò, l'auspicio, è che l'attività di un'istituzione fondamentale per il buon governo dell'Italia resti «rigorosamente istituzionale ed estranea a controversie di natura politica».