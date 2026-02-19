Mattarella al CSM contro Nordio e Meloni | l'Italia testa la sua tenuta democratica

Il presidente Mattarella ha convocato il Consiglio superiore della magistratura per affrontare le tensioni con Nordio e Meloni. La riunione nasce dalla preoccupazione per le recenti dichiarazioni dei ministri, che hanno sollevato polemiche tra i giudici. Durante l’incontro, Mattarella ha ribadito il ruolo indipendente della magistratura, sottolineando la necessità di rispettare le prerogative costituzionali. La discussione si svolge in un momento di crescente scontro tra politica e giustizia, con il rischio di influenze sull’ordinamento giudiziario. La seduta si è conclusa con un invito al dialogo.

Mattarella presiede una seduta del CSM e difende la magistratura: la campagna referendaria si fa sempre più dura nei toni e in ballo c'è l'architettura dello Stato. Con un gesto quasi senza precedenti, Mattarella presiede il Csm e chiede rispetto per le istituzioni. Nordio fa penitenza ma Meloni non si trattiene. E torna ad attaccare pesantemente i magistrati. La sua campagna elettorale non ha più freni