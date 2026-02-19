Matt Weston doppio campione olimpico di skeleton è in grado di eseguire un affondo all' indietro con 190 kg

Matt Weston, doppio campione olimpico di skeleton, ha dimostrato la sua forza sollevando 190 kg in un affondo all’indietro. La sua impresa è avvenuta durante un allenamento intenso nella palestra di casa, sorprendendo amici e allenatori. Weston si prepara con determinazione per i prossimi eventi a Milano-Cortina 2026, puntando a migliorare ancora i suoi record. La sua prova ha attirato l’attenzione di molti appassionati di sport estremi e di potenza fisica. Ora, tutti aspettano di vederlo in azione sulle piste.

Matt Weston, assapora questo nome. Nel giro di tre frenetici giorni di febbraio, il ventottenne originario del Surrey è entrato a pieno titolo nella storia delle Olimpiadi invernaali 2026. Vincere una medaglia d'oro è già di per sé un risultato notevole, ma conquistarne un'altra insieme alla compagna di squadra mista Tabitha Stoecker nel giro di tre giorni è un'impresa davvero eccezionale, soprattutto se si considera che erano 42 anni che un atleta britannico non vinceva una medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali. «Questo è un momento davvero dorato», racconta Weston su Zoom, con le sue due medaglie d'oro orgogliosamente esposte sul petto.