Matrimonio senza telefono | celebrare l’amore senza filtri è il trend di coppia del momento

Per celebrare l’amore senza distrazioni, alcune coppie scelgono di sposarsi senza telefono. Questo nuovo trend nasce dalla voglia di vivere il momento pienamente, senza filtri o scatti digitali. Durante il matrimonio, gli sposi e gli invitati si concentrano sulla presenza reale, lasciando da parte i dispositivi. Un esempio concreto si è visto recentemente in una cerimonia in un piccolo borgo, dove nessuno ha portato il cellulare. La scelta di questa coppia ha provocato interesse tra gli ospiti, incuriositi da questa decisione.

Life&People.it Se un tempo ai matrimoni si alzavano solo calici, oggi si alzano soprattutto smartphone. Mani protese, schermi luminosi, notifiche che vibrano proprio mentre gli sposi si scambiano le promesse. Ogni istante sembra esistere davvero solo se viene condiviso online; eppure, sempre più coppie stanno scegliendo una strada controcorrente: celebrare un matrimonio senza telefono. Si tratta di un nuovo trend chiamato unplugged wedding, un modo alternativo per dire “ questo momento merita piena attenzione, sguardi diretti, emozioni vere ”. NO agli smartphone nel giorno del SÌ. I motivi per scegliere di vivere un matrimonio phone-free sono molteplici.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it “A volte si rispetta di più il concetto di matrimonio, tralasciando stessi. Il telefono è il terzo incomodo in una coppia”: così Raoul Bova sull’amoreRaoul Bova ha dichiarato che “A volte si rispetta di più il concetto di matrimonio, tralasciando stessi”, commentando le difficoltà nelle relazioni di coppia, mentre promuove il suo nuovo film “Amici Comuni”, diretto da Marco Castaldi, che arriverà in esclusiva su Paramount+ dal 13 febbraio. La mail più pericolosa del momento ti ruba l’identità: la nuova truffa SPID, che sta colpendo tutti, spiegata senza filtriRecentemente, una nuova truffa legata allo SPID sta mettendo a rischio l’identità di molti utenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Matrimonio con rito civile: come farsi sposare da un amico, chi può celebrare e come fare richiestaScopri come scegliere chi celebra il tuo matrimonio civile o simbolico, i requisiti per farsi sposare da un amico e come richiedere la delega al Comune Scegliere l'officiante del matrimonio è una ... leggo.it Maria Rosaria e Sergio, Camminerete insieme trasformando l’amore in una promessa eterna. Richiedi un preventivo GRATUITO per il tuo Matrimonio! https://www.gicarrent.it/contatti/ Telefono/WhatsApp: 393 810 7051 - 349 45 67 348 Showroom: Via San facebook