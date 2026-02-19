Matrimonio a prima vista 16 | speciale E Poi con colpo di scena! Ecco chi convive oggi

Lo speciale “E Poi...” di Matrimonio a Prima Vista 16 rivela cosa è successo ai protagonisti dopo il matrimonio. La causa è il finale del programma, che ha lasciato molti con il dubbio sulle loro scelte. Sei mesi dopo, alcuni si sono ritrovati a convivere, mentre altri hanno deciso di restare separati. Un dettaglio concreto è l’arrivo di un nuovo compagno per uno dei protagonisti. La puntata mostra come le scelte fatte sul momento influenzano ancora le loro vite. Chi sarà il prossimo a fare un passo importante?

Lo speciale "E Poi." racconta nuovi incontri e colpi di scena a sei mesi dalla fine del programma. Alcuni protagonisti trovano un nuovo percorso, altre si confermano separate definitivamente. Mercoledì 4 marzo alle 21:30 in prima tv in chiaro su Real Time andrà in onda la puntata conclusiva della sedicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, con lo speciale "E Poi.". Un appuntamento attesissimo in cui le coppie racconteranno cosa è successo sei mesi dopo il finale. La puntata è già disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+ (solo per abbonati). Un esperimento sociale tra amori finiti e nuove sorprese Anche in questa stagione l'esperimento sociale - prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

