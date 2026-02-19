Massima tensione Cesc – Allegri | Chiedo scusa ho fatto qualcosa di antisportivo e spero di non rifarlo

Durante la partita tra Milano e Como, Cesc Fàbregas ha provocato una forte tensione in campo e in panchina. L’ex centrocampista del Barcellona si è scusato pubblicamente, ammettendo di aver agito in modo antisportivo e di sperare di non ripetere l’episodio. L’allenatore Allegri ha commentato la scena, sottolineando il comportamento poco sportivo di Fàbregas. La tensione tra le due squadre si è intensificata poco prima del primo tempo, quando i giocatori si sono scambiati parole dure.

2026-02-19 09:36:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Massima tensione sulle panchine del Milano-Como. Cesc Fabregas E Massimiliano Allegri avevano un incontro molto intenso in campo e. in sala stampa. Tanto che lui L’allenatore spagnolo si è scusato per il suo comportamento alla fine del duello. “Chiedo scusa. Ho fatto qualcosa di antisportivo di cui non sono orgoglioso. Ho toccato un po’ la maglietta de Saelemaekers per l’emozione della partita. Come ha detto l’altro giorno Chivu: giù le mani, soprattutto l’allenatore. Non possiamo farlo. “È qualcosa che spero di non fare mai più.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Fabregas è mortificato: “Devo chiedere scusa. Ho fatto una cosa che spero di non fare mai più”Cesc Fabregas si è scusato pubblicamente dopo l’episodio durante Milan-Como, riconoscendo di aver commesso un errore.

Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Poi Cesc chiede scusa. Max: "È giovane..."Durante la partita, Cesc Fabregas e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani, scatenando una discussione accesa.

