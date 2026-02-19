A Barga, il Carnevale si anima con il tradizionale evento “Il Baccanale”, che si svolge quest’anno in una piazza gremita di persone. La festa si tiene per celebrare le maschere e i dolci tipici, attirando visitatori da tutta la regione. La serata prevede sfilate di costumi colorati, musica dal vivo e stand di specialità locali. Le strade si riempiono di allegria e di voci festose, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le previsioni del tempo indicano una serata all’insegna del divertimento.

Viste le previsioni più che positive, Barga si prepara a vivere una delle serate più attese del Carnevale. Sabato, sul piazzale del Fosso, torna finalmente il tradizionale Baccanale di Barga (era stato rinviato dalla sera del 7 febbraio causa pioggia), la festa di Carnevale che ogni anno richiama tanti partecipanti tra musica, maschere e divertimento, in un’atmosfera unica che proseguirà fino a notte fonda. L’evento è organizzato dal Comune di Barga, dalla Consulta dei Giovani di Barga, da Giesse Barga e dai Gatti Randagi. Il via alla serata è previsto per le ore 21.30 con il dj set di Luis Rondina, che accompagnerà il pubblico per tutta la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maschere e divertimento. A Barga c’è “Il Baccanale“

Carnevale, che feste! Tra carri e maschere il divertimento è quiIl Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.

Maschere e divertimento: "La festa più inclusiva"Oggi a San Miniato Basso prende il via la 48ª edizione del carnevale dei bambini, un evento che promuove inclusività e divertimento per tutti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.