Maschere e divertimento A Barga c’è Il Baccanale
A Barga, il Carnevale si anima con il tradizionale evento “Il Baccanale”, che si svolge quest’anno in una piazza gremita di persone. La festa si tiene per celebrare le maschere e i dolci tipici, attirando visitatori da tutta la regione. La serata prevede sfilate di costumi colorati, musica dal vivo e stand di specialità locali. Le strade si riempiono di allegria e di voci festose, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le previsioni del tempo indicano una serata all’insegna del divertimento.
Viste le previsioni più che positive, Barga si prepara a vivere una delle serate più attese del Carnevale. Sabato, sul piazzale del Fosso, torna finalmente il tradizionale Baccanale di Barga (era stato rinviato dalla sera del 7 febbraio causa pioggia), la festa di Carnevale che ogni anno richiama tanti partecipanti tra musica, maschere e divertimento, in un’atmosfera unica che proseguirà fino a notte fonda. L’evento è organizzato dal Comune di Barga, dalla Consulta dei Giovani di Barga, da Giesse Barga e dai Gatti Randagi. Il via alla serata è previsto per le ore 21.30 con il dj set di Luis Rondina, che accompagnerà il pubblico per tutta la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
