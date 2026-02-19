Cosa: Lo spettacolo teatrale Giusto a Metà di e con Marina Vitolo. Dove e Quando: Roma, Piccolo Teatro di Prova (Via del Campo, 16c); 22 febbraio alle ore 18:00. Perché: Un racconto comico e irriverente sospeso tra autobiografia e riflessione sul ruolo della donna e dell’artista oggi. L’appuntamento con la grande comicità d’autore approda in uno degli spazi più intimi e suggestivi della capitale: il Piccolo Teatro di Prova. Situato nel cuore del quartiere Alessandrino, questo spazio culturale, celebre per essere tra i più piccoli d’Italia, si prepara a ospitare Marina Vitolo con il suo ultimo lavoro intitolato Giusto a Metà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Marina Vitolo in scena con Giusto a Metà al Piccolo Teatro di Prova

