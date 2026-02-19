Marina opera piacevole e ben poco verista in prima assoluta a Milano

Enrico Golisciani ha scritto “Marina” in risposta a un concorso, ma il suo lavoro non è un’opera “verista” come ci si aspetterebbe. A Milano, la prima assoluta mostra un’opera piacevole e semplice, senza pretese di realismo crudo. La scena ricorda una vecchia casa di famiglia, piena di oggetti e ricordi. Il ventenne Umberto Giordano, partecipando al concorso, contribuì a questa creazione. “Marina” si presenta come un melodramma breve, con un tocco nostalgico e un’atmosfera domestica. La scena si svolge tra luci soffuse e ambientazioni familiari.

Principato di Wagner. Fraseggio dell'orchestra, canto "in tono parlato", regia: una "Valchiria" stupefacente L'opera è come la casa di nonna: non si butta via niente! Nemmeno Marina, "melodramma in un atto" di Enrico Golisciani con il quale il ventenne Umberto Giordano partecipò al famoso concorso Sonzogno del 1888, una specie di "Sanremo giovani" per compositori, proprio quello che fu stravinto da Mascagni con Cavalleria rusticana. Giordano non vinse ma piacque; e, poiché appunto non si butta via niente, riciclò parte di Marina in Mala vita, il primo successo (diventata poi a sua volta Il voto). Al Dal Verme rinasce Marina: brilla la prima assoluta del giovane GiordanoUn debutto in prima assoluta dell'opera giovanile di Umberto Giordano. Edizione critica di Andreas Gies, direzione di Vincenzo Milletarì e cast guidato da Eleonora Buratto. Un atto unico che svela l'o