Marelli | Squalifica inevitabile per Allegri fuori ' area tecnica Su Fabregas

Marelli ha dichiarato che l’espulsione di Allegri era inevitabile dopo le sue proteste durante Milan–Como. L’arbitro ha deciso di allontanare l’allenatore perché ha varcato i limiti dell’area tecnica, causando una reazione visibile sul campo. Allegri si era lamentato duramente con l’arbitro per alcune decisioni, attirando l’attenzione anche dei tifosi. Nel frattempo, Fabregas ha ricevuto un richiamo per comportamento scorretto. L’episodio ha acceso il nervosismo nello stadio e ha portato a una decisione immediata da parte dell’arbitro.

Analisi puntuale sull'episodio che ha portato all'espulsione di Massimiliano Allegri durante Milan–Como, con ricostruzione del contesto proteste e confronto con l'arbitro Mariani. L'intervento prende le mosse da una dinamica interlocutoria tra giocatori, allenatori e panchine, per valutare la coerenza tra comportamento in campo e le norme disciplinari vigenti. Secondo la ricostruzione, Fabregas ha sfiorato Saelemaekers con una spinta, seguito da una breve dallungata di tensione e da un gesto di scuse. L'episodio ha provocato una conflittualità tra le due panchine e, a quel punto, Allegri è stato visto scambiare parole con la panchina del Como.

Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas…»Marelli ha commentato la decisione di squalificare Allegri, spiegando che era inevitabile dato che si trovava oltre la linea dell’area tecnica.

