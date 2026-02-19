Mareggiate a Scilla e Favazzina Santagati e Mangeruca chiedono un Consiglio comunale aperto

A causa delle intense mareggiate che hanno devastato Scilla e Favazzina, i consiglieri di minoranza di Scilla Mediterranea chiedono un Consiglio comunale aperto. Le onde hanno danneggiato le spiagge e le abitazioni, lasciando molte famiglie senza acqua e corrente. La richiesta arriva in modo ufficiale, per trovare soluzioni rapide e coordinare gli interventi. La situazione rimane critica nelle zone più colpite, e l’amministrazione comunale deve decidere come intervenire immediatamente. La discussione potrebbe tenersi già nelle prossime ore.

I rappresentanti del gruppo consiliare di minoranza Scilla Mediterranea intendono: "Promuovere un momento pubblico e trasparente di confronto per illustrare in modo puntuale i danni subiti dal territori" "La situazione di Scilla e soprattutto di Favazzina - dichiarano i consiglieri del gruppo Scilla Mediterranea - non è più rinviabile. È necessario un confronto pubblico serio, trasparente e partecipato, per informare correttamente i cittadini e costruire una strategia concreta e condivisa per la tutela del territorio e per il futuro della nostra comunità".

