Mareggiata a Praia a Mare | sopralluogo assessore Gravame e tecnici direzione Ambiente
A causa delle intense mareggiate degli ultimi giorni, l’assessore all’Ambiente Fulvia Gravame ha visitato Praia a Mare con i tecnici della direzione Ambiente. Durante il sopralluogo, hanno esaminato i danni alla copertura dell’area sequestrata nel 2020, che si trova vicino alla spiaggia. La forza delle onde ha provocato la perdita di parti della recinzione e delle strutture di protezione. Gli esperti stanno valutando le prossime mosse per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
Tarantini Time Quotidiano A seguito degli eventi metereologici eccezionali dei giorni scorsi, l’assessore all’Ambiente, Fulvia Gravame, insieme ai tecnici della direzione Ambiente, ha effettuato un sopralluogo a Praia a mare per verificare i danni alla copertura dell’area sequestrata nel 2020 per la tutela dell’ ambiente e della salute. La zona, infatti, è interdetta per l’esecuzione di interventi finalizzati alla restituzione del sito agli usi legittimi. Da una verifica il telo risulta lacerato e inutilizzabile in alcuni punti. Fatte quindi le dovute valutazioni, l’assessorato all’Ambiente ha deciso di incaricare una ditta per ripristinare la copertura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Mareggiata sul litorale, il sopralluogo del presidente Acquaroli: «Ripristino e sicurezza priorità assolute»Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, si è recato a Porto Recanati, dopo la mareggiata che ha colpito la zona di Scossicci tra il 4 e il 5 febbraio.
Montefredane, sopralluogo dei tecnici dell'INGVQuesta mattina a Montefredane si è svolto un sopralluogo dei tecnici dell'INGV, durante il quale è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Un tratto della litoranea a Praia a Mare in località Fiuzzi è stato danneggiato dalla mareggiata. Strada chiusa, nessun danno alla linea ferroviaria adiacente. facebook
Video di Giancarlo Atorino, per Tornado in Italia, da Praia a Mare (CS) dove si segnalano mareggiate a causa degli effetti del Ciclone Nils. Nella foto, di METEO MILAZZO e dintorni - Giuseppe Visalli, i danni per le mareggiate a Capo d'Orlando (ME). x.com