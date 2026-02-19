A causa delle intense mareggiate degli ultimi giorni, l’assessore all’Ambiente Fulvia Gravame ha visitato Praia a Mare con i tecnici della direzione Ambiente. Durante il sopralluogo, hanno esaminato i danni alla copertura dell’area sequestrata nel 2020, che si trova vicino alla spiaggia. La forza delle onde ha provocato la perdita di parti della recinzione e delle strutture di protezione. Gli esperti stanno valutando le prossime mosse per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Tarantini Time Quotidiano A seguito degli eventi metereologici eccezionali dei giorni scorsi, l’assessore all’Ambiente, Fulvia Gravame, insieme ai tecnici della direzione Ambiente, ha effettuato un sopralluogo a Praia a mare per verificare i danni alla copertura dell’area sequestrata nel 2020 per la tutela dell’ ambiente e della salute. La zona, infatti, è interdetta per l’esecuzione di interventi finalizzati alla restituzione del sito agli usi legittimi. Da una verifica il telo risulta lacerato e inutilizzabile in alcuni punti. Fatte quindi le dovute valutazioni, l’assessorato all’Ambiente ha deciso di incaricare una ditta per ripristinare la copertura. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mareggiata a Praia a Mare: sopralluogo assessore Gravame e tecnici direzione Ambiente

