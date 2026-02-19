Marco Lollobrigida chi è il giornalista che prende il posto di Petrecca a Rai Sport

Marco Lollobrigida è il giornalista che prende il posto di Petrecca a Rai Sport. La decisione è arrivata dopo che Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il suo ruolo, rassegnando le dimissioni nelle ultime ore. La sua scelta segue alcune dichiarazioni controverse che hanno attirato l’attenzione dell’azienda. Lollobrigida, con una lunga esperienza nel settore sportivo, assumerà la responsabilità di guidare il team e di seguire da vicino le principali competizioni. La nomina sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

È proprio di questi minuti la notizia che Paolo Petrecca ha fatto un passo indietro rispetto alle sue ultime dichiarazioni, rimettendo il proprio mandato a Rai Sport nelle mani dell'amministratore delegato Giampolo Rossi. Come è noto, il giornalista sportivo è al centro delle polemiche ormai da giorni, a seguito dei tanti errori collezionati durante la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.Una débacle che aveva spinto tutte le firme della Rai a scendere in sciopero proprio all'alba della telecronaca che ha messo a repentaglio la reputazione e l'immagine di Rai e Rai Sport.

