Marano | tenta di forzare distributore di contraccettivi 29enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Marano dopo aver tentato di forzare un distributore automatico di contraccettivi davanti a una farmacia. La sua azione è stata notata dai passanti, che hanno chiamato i Carabinieri. Quando le forze dell’ordine sono intervenute, il giovane cercava di aprire il macchinario con strumenti improvvisati. Il 29enne, già noto alle autorità, è stato portato in caserma. Il distributore è stato danneggiato durante il tentativo di furto.

Tenta di forzare un distributore automatico davanti a una farmacia: arrestato 29enne già noto alle forze dell'ordine.. Piede di porco, mani insanguinate e cappuccio calzato sulla testa. E' così che i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno trovato B. S., 29enne già noto alle forze dell'ordine. Stava forzando un distributore automatico di contraccettivi, installato all'esterno di una farmacia in via San Rocco. Inutile il tentativo di fuga. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso diversi attrezzi per lo scasso e sulle mani alcune ferite provocate verosimilmente dall'uso del piede di porco.