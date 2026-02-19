Mamma mia come rosicano Far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro | Fiorello risponde così ad Andrea Pucci

Fiorello ha criticato aspramente Andrea Pucci durante la puntata di “La Pennicanza” su Rai Radio 2 giovedì 19 febbraio. La causa dello scambio di battute è stata una battuta di Pucci sul suo conto, che ha fatto infuriare Fiorello. L’artista ha detto che far arrabbiare un collega come lui equivale a ricevere una medaglia d’oro, mostrando un volto più deciso e diretto. La discussione ha fatto parlare i fan e ha acceso il clima della trasmissione. La polemica tra i due continua a far discutere.

Ci si aspettava una sua replica, e puntuale è arrivata. Fiorello ha risposto ad Andrea Pucci (ma non solo a lui) nella puntata de "La Pennicanza" in onda su Rai Radio 2 giovedì 19 febbraio. Pucci, come anticipato da "Striscia la notizia" che stasera manderà in onda il servizio, è stato 'insignito' del Tapiro d'oro per il passo indietro fatto dopo le polemiche per l'annunciata partecipazione a Sanremo. Chiamato a commentare anche l'imitazione che di lui ha fatto lo showman siciliano proprio a "La Pennicanza" ha risposto sarcastico: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo.