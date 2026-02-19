Maltrattamenti alla Sacro Cuore di Dizzasco | sette imputati condanne fino a cinque anni e risarcimenti

Il tribunale chiude il primo grado sul caso della Rsa comasca: riconosciuti i risarcimenti alle famiglie e allo Spi Cgil, costituito parte civile Si chiude con condanne pesanti e risarcimenti riconosciuti la prima fase del processo sui maltrattamenti avvenuti nella Rsa "Sacro Cuore" di Dizzasco. Il tribunale ha pronunciato la sentenza di primo grado nei confronti dei sette imputati finiti a giudizio, stabilendo pene che in alcuni casi superano i cinque anni di reclusione. Il procedimento, nato dalla denuncia di un ex dipendente della struttura, ha portato in aula sette persone, alcune delle quali hanno scelto il rito abbreviato.🔗 Leggi su Quicomo.it

