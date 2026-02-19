Maltrattamenti alla Sacro Cuore di Dizzasco | sette imputati condanne fino a cinque anni e risarcimenti
Il tribunale chiude il primo grado sul caso della Rsa comasca: riconosciuti i risarcimenti alle famiglie e allo Spi Cgil, costituito parte civile Si chiude con condanne pesanti e risarcimenti riconosciuti la prima fase del processo sui maltrattamenti avvenuti nella Rsa "Sacro Cuore" di Dizzasco. Il tribunale ha pronunciato la sentenza di primo grado nei confronti dei sette imputati finiti a giudizio, stabilendo pene che in alcuni casi superano i cinque anni di reclusione. Il procedimento, nato dalla denuncia di un ex dipendente della struttura, ha portato in aula sette persone, alcune delle quali hanno scelto il rito abbreviato.🔗 Leggi su Quicomo.it
“Mafia dei pascoli”, chieste condanne fino a 9 anni per cinque imputatiSi sono concluse le discussioni in aula nel processo sulla cosiddetta “Mafia dei pascoli”, con richieste di condanna fino a nove anni per cinque imputati.
Rsa di Dizzasco, maltrattamenti agli anziani: chiesti oltre trent’anni di carcere complessivi per i sette operatoriIl pubblico ministero Alessandra Bellù ha richiesto oltre trent’anni di carcere complessivi per sette ex operatori della Rsa “Sacro Cuore” di Dizzasco, accusati di aver maltrattato alcuni anziani ospiti della struttura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dizzasco, caso maltrattamenti agli anziani in Rsa: le difese dei 7 imputati chiedono pene più lievi; Diagnosi e intervento in 4 ore: primato a Negrar nella cura del tumore al polmone; Schiaffi sulle braccia e strattoni. Mia figlia la notte urlava nel sonno. Ex maestra della scuola materna di Desio a processo per maltrattamenti; Dizzasco caso maltrattamenti agli anziani in Rsa | le difese dei 7 imputati chiedono pene più lievi.
Dizzasco, maltrattamenti sugli anziani nella casa di riposo: sette operatori condannatiSi va da un massimo di 5 anni e 4 mesi fino a un minimo di 2 anni e 8 mesi per gli autori delle violenze nel comasco. Le telecamere, installate dai carabinieri, avevano rivelato gravissimi episodi con ... ilgiorno.it
