Maltempo scuole chiuse in Italia domani 20 Febbraio | l’elenco dei comuni interessati

Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in diverse città italiane il 20 febbraio. L’allerta gialla in Campania, che prevede temporali e venti intensi, ha spinto molti amministratori a decidere di sospendere le lezioni. Comuni come Napoli, Salerno e Caserta hanno annunciato l’ordinanza di chiusura per tutelare studenti e docenti. Le scuole rimarranno chiuse fino al pomeriggio, mentre le autorità monitorano la situazione meteo. La decisione riguarda anche alcune zone in altre regioni, dove si attendono peggioramenti nelle prossime ore.

L’ allerta meteo gialla diramata in Campania per temporali e forti raffiche di vento, in vigore fino al pomeriggio di venerdì 20 febbraio, ha spinto alcuni Comuni ad adottare provvedimenti straordinari. Tra questi, il Comune di Benevento, che ha disposto la chiusura delle scuole per l’intera giornata di domani. Benevento: scuole chiuse con ordinanza del sindaco Mastella. Con apposita ordinanza, il sindaco Clemente Mastella ha stabilito la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche, private e paritarie, oltre agli asili. Restano esclusi dal provvedimento il Conservatorio Statale di Musica e le Università, che proseguiranno regolarmente le attività. 🔗 Leggi su Tvzap.it

