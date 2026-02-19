Il maltempo ha colpito l’isola, provocando allagamenti e disagi, e ora il rialzo delle temperature dura poco. Le piogge si intensificano di nuovo, mettendo alla prova le strade e i sistemi di emergenza. Le previsioni indicano che il clima instabile continuerà nelle prossime ore, con le autorità che monitorano attentamente la situazione. La popolazione si prepara a ulteriori rovesci e smottamenti, mentre le squadre di soccorso sono in allerta. La sfida tra maltempo e stabilità resta aperta.

tra Nuove Piogge e un Fragile Equilibrio: Monitoraggio Costante per l'Isola. si prepara a un nuovo confronto con il maltempo. Dopo una breve e inattesa tregua con temperature in rialzo, un peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso a partire dalla serata di giovedì 19 febbraio 2026, con piogge, venti sostenuti e nevicate sui rilievi più alti. La situazione, pur non paragonabile agli eventi più intensi recenti, richiede attenzione e una costante attività di monitoraggio. Una Breve Parentesi di Mitezza Interrotta. L'inizio di questa settimana è stato caratterizzato da un clima insolitamente mite per la stagione.

Maltempo, la tregua dura poco: rialzo termico breve, poi di nuovo vento e pioggia in arrivoIl maltempo torna a colpire la Sicilia, dopo una breve tregua di sole e temperature più alte.

Meteo, gelo record ma dura poco: temperature in rialzo e nuovo ciclone nel weekendL’Italia ha affrontato un’ondata di gelo intenso, con temperature minime molto basse e gelate diffuse.

