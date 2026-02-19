Maltempo in Italia | crolla un muraglione a Genova
Il maltempo ha provocato il crollo di un muraglione nell’ex Gavoglio a Genova, causando paura tra i residenti. Le forti piogge hanno indebolito la struttura, che si è sgretolata nel pomeriggio di ieri. Nessuno è rimasto ferito, ma alcune strade sono state chiuse per motivi di sicurezza. La protezione civile monitora attentamente la situazione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. La situazione resta critica a causa delle piogge persistenti nella regione.
È allerta gialla in gran parte dell’Italia, con Genova colpita dal crollo del muraglione dell’ex Gavoglio. Sono state sgomberate ben 52 persone a causa di vento e temporali A Genova violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito il territorio comunale, provocando il crollo di un muro nell’area dell’ex Gavoglio. L’edificio è stato dichiarato inagibile e 52 persone sono state fatte evacuare. La sindaca Salis ha dichiarato: “A Genova sono necessari interventi strutturali“. Intanto per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla in Umbria e in diverse zone di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Maltempo a Genova, cede muraglione nel quartiere del Lagaccio: evacuato un intero palazzoA causa del maltempo, a Genova si è verificato il crollo di un muraglione nel quartiere del Lagaccio.
A Genova muraglione crollato per il maltempo in via Napoli, 52 evacuati: alcune persone sistemate in albergoUn muro di sostegno in via Napoli a Genova è crollato a causa delle intense piogge di ieri.
Maltempo in Liguria: crolla un muro di contenimento a Genova, esonda il rio Fegino
Maltempo, frana a Formello: un morto e due feriti. Esondazioni in Calabria; Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioni; Il maltempo striglia il Sud Italia, raffiche di vento e strade allagate; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni
ULTIM’ORA Nuova intensa ondata di maltempo sull'Italia e scuole chiuse in diversi comuni per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio L’elenco dei comuni: https://fanpa.ge/8yCa4 facebook