Maltempo in Italia | 1,2 miliardi per imprese e lavoratori sospensione termini e aiuti diretti fino al 2026

Il maltempo che ha colpito l’Italia, in particolare Sicilia e Niscemi, ha causato danni significativi alle imprese e ai lavoratori. Per far fronte a questa emergenza, il governo ha deciso di mettere a disposizione 1,2 miliardi di euro. La misura include anche la sospensione dei termini per le pratiche burocratiche e gli aiuti diretti, che dureranno fino al 2026. Questa decisione mira a offrire un sostegno concreto a chi ha subito danni e difficoltà. La regione si prepara a ricevere i primi fondi nelle prossime settimane.

Maltempo in Italia: Il Governo Sblocca 1,2 Miliardi di Euro per Imprese e Lavoratori. Il governo italiano ha stanziato 1,2 miliardi di euro per sostenere imprese e lavoratori colpiti dagli eventi meteorici estremi che hanno interessato diverse regioni del paese, con un particolare sulla Sicilia e sul comune di Niscemi. L’intervento mira a fornire un sostegno immediato e a lungo termine, affrontando le conseguenze economiche e sociali del maltempo e promuovendo la ripresa delle attività produttive. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede una serie di misure che spaziano dalla sospensione dei termini di pagamento a contributi diretti e finanziamenti specifici per settori chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu Ciclone Harry, Pogliese (FdI): "Sospensione dei termini e tutela del capitale per le imprese danneggiate"Il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia si schiera a fianco delle imprese colpite dal ciclone Harry. Bando per gli aiuti alle imprese. Posticipati i termini di scadenzaIl Comune di Argentario ha prorogato al 15 febbraio la scadenza del Bando Imprese 2025, che offre contributi a fondo perduto alle microimprese del settore commercio, artigianato, servizi alla persona e agricoltura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TG5: Edizione ore 13.00 del 15 febbraio Video; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Maltempo e freddo, effetto ciclone sull'Italia: cosa dice il meteo, le previsioni; Maltempo, frana a Formello: un morto e due feriti. Esondazioni in Calabria. Meteo – Attacco di maltempo artico in arrivo in Italia, con neve finanche quote medie: i dettagliMeteo - Maltempo artico nuovamente in arrivo in Italia con possibili temporali e neve fino a quote medie: i dettagli ... centrometeoitaliano.it Maltempo in Italia, vento, piogge e mareggiate: gravi danni (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu Nuova forte ondata di maltempo sull'Italia. Previste piogge, neve, venti forti e un sensibile calo delle temperature. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche dovrebbe registrarsi per il fine settimana. x.com Nuova forte ondata di maltempo sull'Italia. Previste piogge, neve, venti forti e un sensibile calo delle temperature. Un miglioramento delle condizioni meteorologiche dovrebbe registrarsi per il fine settimana. facebook