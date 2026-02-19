Maltempo e vento forte ma è l' ultima perturbazione Le previsioni per i prossimi giorni

L'ultima perturbazione, chiamata Pedro, ha portato pioggia intensa e venti forti in tutta Italia. Questa tempesta atlantica ha già causato allagamenti e alberi caduti, soprattutto al Nord. Le previsioni indicano che tra pochi giorni il maltempo si calmerà, ma nel frattempo le strade sono allagate e molte zone sono senza energia elettrica. Le autorità raccomandano attenzione e prudenza, poiché le conseguenze del maltempo sono ancora visibili in diverse regioni. La fine della perturbazione sembra ormai prossima.

Ancora maltempo e vento forte, ma sarà l'ultima perturbazione - “L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno essenzialmente il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo andrà migliorando. Attenzione ancora una volta al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche di oltre 70-80kmh in particolare al Centrosud; foehn a tratti forte al Nordovest e lungo la cerchia alpina nel corso di venerdì” Nel weekend torna l'alta pressione - “Si cambierà completamente registro nel weekend, con il ritorno dell'anticiclone che porrà uno stop a questa lunga sequenza di perturbazioni atlantiche” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Vento forte ma anche pioggia e poi una tregua, le previsioni per i prossimi giorniMartedì, il vento forte e la pioggia provenienti da una perturbazione atlantica colpiranno la Sicilia, causando disagio lungo la costa messinese.

Maltempo in pausa, ma lo stop dura solo poche ore: le previsioni meteo per i prossimi giorniLe condizioni meteorologiche mostrano una temporanea pausa dal maltempo, prevista per poche ore.

Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.