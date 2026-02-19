Maltempo e vento forte ma è l' ultima perturbazione Le previsioni per i prossimi giorni
L'ultima perturbazione, chiamata Pedro, ha portato pioggia intensa e venti forti in tutta Italia. Questa tempesta atlantica ha già causato allagamenti e alberi caduti, soprattutto al Nord. Le previsioni indicano che tra pochi giorni il maltempo si calmerà, ma nel frattempo le strade sono allagate e molte zone sono senza energia elettrica. Le autorità raccomandano attenzione e prudenza, poiché le conseguenze del maltempo sono ancora visibili in diverse regioni. La fine della perturbazione sembra ormai prossima.
Ancora maltempo e vento forte, ma sarà l'ultima perturbazione - “L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno essenzialmente il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo andrà migliorando. Attenzione ancora una volta al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche di oltre 70-80kmh in particolare al Centrosud; foehn a tratti forte al Nordovest e lungo la cerchia alpina nel corso di venerdì” Nel weekend torna l'alta pressione - “Si cambierà completamente registro nel weekend, con il ritorno dell'anticiclone che porrà uno stop a questa lunga sequenza di perturbazioni atlantiche” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Vento forte ma anche pioggia e poi una tregua, le previsioni per i prossimi giorniMartedì, il vento forte e la pioggia provenienti da una perturbazione atlantica colpiranno la Sicilia, causando disagio lungo la costa messinese.
Maltempo in pausa, ma lo stop dura solo poche ore: le previsioni meteo per i prossimi giorniLe condizioni meteorologiche mostrano una temporanea pausa dal maltempo, prevista per poche ore.
Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese
Argomenti discussi: Maltempo, allagamenti, frane e chiusure: risveglio con pioggia e vento, la diretta; Maltempo a Roma, raffiche di vento e pioggia battente. Tutti gli aggiornamenti; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47.
Ancora maltempo e vento forte… ma è davvero l’ultima perturbazione?L’ennesima tempesta atlantica attraversa l’Italia, ma potrebbe essere l’ultima di una lunga serie. A dirlo è 3BMeteo.com, che annuncia un cambio di scenario già nel fine settimana dopo giorni segnati ... giornalelavoce.it
Meteo Italia: nuovo vortice tra giovedì e venerdì, piogge, temporali, vento forte e neve a quote basse. Le previsioniUna nuova tempesta si abbatte sulle regioni italiane con forti temporali, raffiche di vento e nevicate abbondanti. meteo.it
Tg2. . Una nuova perturbazione porta #maltempo e raffiche di vento sull'#Italia. Crolla un muraglione a #Genova, evacuato intero stabile. Nel fine settimana un assaggio di primavera. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19febbraio facebook