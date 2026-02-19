Maltempo crolla muraglione a Genova 52 sfollati

Un muraglione a Genova è crollato a causa delle intense piogge che hanno colpito la città, provocando lo sfollamento di 52 persone. La forte perturbazione ha portato anche mareggiate e raffiche di vento, che hanno aggravato la situazione. L’allerta gialla coinvolge nove regioni italiane, in particolare nel Centro-Sud, dove si registrano allagamenti e danni alle infrastrutture. Le autorità stanno monitorando attentamente le aree più colpite per gestire le emergenze. La pioggia continua a cadere, creando nuove criticità in diverse zone.

Allerta gialla in 9 Regioni italiane. È soprattutto il Centro-Sud a fare i conti con pioggia, mareggiate e raffiche di vento. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maltempo, crolla muraglione a Genova. 52 sfollati Maltempo in Italia: crolla un muraglione a GenovaIl maltempo ha provocato il crollo di un muraglione nell’ex Gavoglio a Genova, causando paura tra i residenti. A Genova muraglione crollato per il maltempo in via Napoli, 52 evacuati: alcune persone sistemate in albergoUn muro di sostegno in via Napoli a Genova è crollato a causa delle intense piogge di ieri. Maltempo, crolla muraglione a Genova. 52 sfollati Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioni; Maltempo a Roma, crolla un muro in un dehors: l'intervento dei vigili del fuoco; Maltempo a Roma, crolla muro in un dehors: l'intervento dei vigili del fuoco; Crolla muraglione vicino a un palazzo, 52 persone evacuate. Maltempo in Italia: crolla un muraglione a GenovaÈ allerta gialla in gran parte dell'Italia, con Genova colpita dal crollo del muraglione dell'ex Gavoglio. Sono state sgomberate ben 52 persone a causa di ... dailynews24.it Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioni ... tg24.sky.it Una nuova perturbazione porta #maltempo e raffiche di vento sull' #Italia. Crolla un muraglione a #Genova, evacuato intero stabile. Nel fine settimana un assaggio di primavera. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19febbraio x.com Tg2. . Una nuova perturbazione porta #maltempo e raffiche di vento sull'#Italia. Crolla un muraglione a #Genova, evacuato intero stabile. Nel fine settimana un assaggio di primavera. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19febbraio facebook