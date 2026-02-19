Maltempo allerta forti venti e piogge

Una forte perturbazione atlantica ha portato piogge abbondanti e venti intensi, causando disagi in molte regioni italiane. La perturbazione ha colpito inizialmente il Nord, con temporali che hanno allagato alcune strade e causato blackout in alcune zone. Domani, le precipitazioni si sposteranno verso il Sud, portando ancora pioggia forte e raffiche di vento. Le previsioni indicano che le condizioni meteo rimarranno instabili per tutto il fine settimana. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per il rischio di allagamenti e cadute di alberi.

Maltempo, allerta gialla in sei regioni per venti e forti pioggeLe previsioni meteo segnalano ancora forte maltempo in tutta Italia.

Maltempo in arrivo a Parma e provincia: allerta per piogge intense e venti fortiMartedì 3 febbraio, a Parma e in tutta la provincia, si aspettano piogge intense e venti forti.

Un'altra tempesta colpisce la penisola iberica: allerta rossa per forti venti e piogge torrenziali

