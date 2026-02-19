Klaus Davi ha avuto un malore durante la notte in hotel a Roma, a poca distanza dalla Rai, dove avrebbe dovuto partecipare a Agorà. Il giornalista si è sentito male mentre si trovava nella sua stanza e ha deciso di non presentarsi in studio. I collaboratori hanno chiamato un'ambulanza, che ha portato Davi in ospedale per ulteriori controlli. La sua assenza ha sorpreso i colleghi e i telespettatori, che attendevano aggiornamenti sulle sue condizioni. La situazione di Davi resta sotto osservazione.

Malore per Klaus Davi in un hotel di Roma. Il giornalista e massmediologo è stato sottoposto a controlli dopo essersi sentito male in una struttura alberghiera nei pressi degli studi Rai di via Teulada, in cui era atteso come ospite in una puntata della trasmissione Agorà. Il malore in un hotel di Roma Davi stava soggiornando all’hotel Clodio proprio per la vicinanza con gli studi televisivi Rai, in vista della diretta mattutina del programma a cui avrebbe dovuto prendere parte, quando nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio ha avvertito un malore. Un’indisposizione che ha costretto l’opinionista 61enne a saltare la trasmissione condotta su Rai 3 da Roberto Inciocchi e a sottoporsi controlli medici, facendo temere sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malore per Klaus Davi in hotel a Roma vicino alla Rai, doveva essere ospite di Agorà: come sta il giornalista

