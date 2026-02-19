Malore durante il pranzo in una scuola primaria | 12 bambini soccorsi coinvolta anche una cuoca
Un malore ha colpito dodici bambini durante il pranzo in una scuola primaria di Milano, in via Laveno 12, causando grande preoccupazione tra insegnanti e genitori. La causa sembra essere un’intossicazione alimentare collegata al pasto servito quella mattina. Tra i bambini colpiti, alcuni hanno avuto bisogno di assistenza medica e sono stati portati in ospedale per controlli. Coinvolta anche una cuoca, che ha collaborato con i soccorritori. La scuola ha sospeso temporaneamente il servizio mensa per verificare l’origine del problema.
Attimi di apprensione in una scuola primaria francese di Milano, in via Laveno 12, dove dodici bambini hanno accusato malori durante il pranzo scolastico. I piccoli sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari intervenuti sul posto per prestare assistenza. Al momento nessuno dei bambini coinvolti è stato ricoverato in ospedale. L’episodio si è verificato mentre gli alunni si trovavano nella mensa dell’istituto. Oltre ai minorenni, è rimasta coinvolta anche una cuoca presente nella struttura. Secondo quanto emerso, i sintomi si sono manifestati improvvisamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Club del sesso formato da alunni di 9 anni in una scuola primaria”, l’allarme sulla sessualizzazione precoce dei bambini esposti alla pornografia online
Leggi anche: Inaugurata la biblioteca della scuola primaria, nata da una donazione di una famigliaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Basso Vicentino, malore fatale durante la festa degli alpini: muore un 74enne; Colpa dei sensi, il riassunto della seconda puntata.
Malori tra i dipendenti durante il pranzo al Parlamento Siciliano: Cosa è successo?Un pranzo presso la mensa del Parlamento siciliano ha provocato malesseri tra i dipendenti, costringendoli a richiedere intervento medico. notizie.it
Porto Sant'Elpidio, malore choc al pranzo di famiglia. il medico corre a casa: «Era in arresto cardiaco, ecco come ho salvato quell’uomo»PORTO SANT’ELPIDIO Un malessere durante il pranzo di Natale, il clima di convivialità e festa che si rabbuia all’improvviso, le condizioni che peggiorano rapidamente, fino all’intervento ... corriereadriatico.it
Soccorritore del 118 colto da malore durante un intervento di emergenza nel Ragusano, Confintesa Sanità: “Sistema al collasso, la Regione intervenga”. facebook
Colpito da malore durante una corsa, è salvo grazie alla Croce Rossa. L'atleta si era accasciato a terra dopo aver raggiunto il traguardo a Cuneo #ANSA x.com