Malore durante il pranzo in una scuola primaria | 12 bambini soccorsi coinvolta anche una cuoca

Un malore ha colpito dodici bambini durante il pranzo in una scuola primaria di Milano, in via Laveno 12, causando grande preoccupazione tra insegnanti e genitori. La causa sembra essere un’intossicazione alimentare collegata al pasto servito quella mattina. Tra i bambini colpiti, alcuni hanno avuto bisogno di assistenza medica e sono stati portati in ospedale per controlli. Coinvolta anche una cuoca, che ha collaborato con i soccorritori. La scuola ha sospeso temporaneamente il servizio mensa per verificare l’origine del problema.