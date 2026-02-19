Mainz 05-Amburgo venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il Mainz 05 ha vinto una partita importante, che ha rafforzato la sua posizione in Bundesliga. La sfida contro l’Amburgo di Polzin si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:30, con le formazioni ufficiali ancora da annunciare. Il club di Fischer punta a consolidare la propria crescita in campionato, mentre l’Amburgo cerca di risalire la classifica. La partita si svolge allo stadio dell’Mewa Arena, di fronte a un pubblico appassionato.
In attesa di sapere chi sarà l’avversario negli ottavi di Conference League il Mainz 05 di Fischer continua a risalire la china in Bundesliga ed è impegnato quest’oggi in casa contro l’Amburgo di Polzin. Gli 05er sono stati nettamente travolti dal Borussia Dortmund nell’anticipo dell’ultimo turno, seconda sconfitta della gestione del tecnico ex Union Berlin e per certi versi ininfluente visti i passi falsi di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
